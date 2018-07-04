Санкт-Петербург, 4 июля, 2018, 04:18 — ИА Регнум. Выигрыш шведов на ЧМ-2018 — это заслуга команды, сообщил журналистам Эмиль Форсберг, полузащитник шведской сборной.

Дарья Драй ИА REGNUM Шведские болельщики

Комментируя победу над швейцарцами в плей-офф, Форсберг сказал: выиграла команда, а ему, можно сказать, «повезло забить гол». По его словам, все игроки «боролись друг за друга».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, игра в 1/8 финала на ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге состоялась 3 июля: шведы выиграли у швейцарцев со счетом 1:0.

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