Кито, 4 июля, 2018, 04:07 — ИА Регнум. Суд Эквадора вынес постановление об аресте бывшего президента Эквадора Рафаэля Корреа, которого обвиняют в соучастии в похищении депутата, сообщает пресс-служба национального суда Эквадора в Twitter.

Cancillería Ecuador Рафаэль Корреа

Также суд намеревается направить в Интерпол письмо с объявлением экс-президента в международный розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа поздравил избранного в Мексике президента Андреаса Мануэля Лопеса Обрадора в своем Twitter.