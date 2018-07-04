Абуджа, 4 июля, 2018, 03:51 — ИА Регнум. Неизвестные отпустили за выкуп в $24 тысячи отца капитана сборной Нигерии по футболу Джона Оби Микела, сообщили полицейские порталу enca.com.

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Джон Оби Микел

Отмечается, что похитители не причинили отцу футболиста никакого вреда, однако заставил его пройти пешком 5 километров под дождем босиком. Также сообщается, что полиция взяла след похитителей.

Напомним, ранее отец капитана нигерийской сборной Джона Оби Микела был похищен неизвестными, наставившими на него оружие. После похищения злоумышленники начали требовать выкуп.