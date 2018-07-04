Мехико, 4 июля, 2018, 03:48 — ИА Регнум. Геомагнитная буря начала сентября 1859-го была и остается мощнейшей за всю историю наблюдений, пишет журнал Space Weather.

Полярное сияние

«Солнечный супершторм» привел к колоссальному корональному выбросу массы, который быстро достиг орбиты Земли и вызвал полярные сияния — они были видны даже на Кубе. По некоторым данным, они могли наблюдаться и еще южнее — в Мексике, — однако до сих пор этому не было найдено надежных свидетельств.

Мексиканский историк Консуэло Куэвас-Кардона (Consuelo Cuevas-Cardona) и геофизик Хуан Гонсалес-Эспарса (Juan González-Esparza) представили архивные материалы о том, как жители Мексики наблюдали легендарную «магнитную бурю» середины XIX века. Авторы приводят переводы заметок, найденных в газете La Sociedad за 12 сентября 1859 года:

«К часу утра красное свечение зажглось в созвездии, известном как Семь Коз (или Плеяды). <…> Оно отражалось на городских стенах и зданиях, заметно подсвечивая улицы. Появившись на севере, белые потоки света расширялись, походя на лучи Солнца на рассвете».

По сообщению мексиканских газет того времени, полярные сияния наблюдались в Мехико, Гвадалахаре, Идальго, Гуанахуато — ученым удалось найти свидетельства очевидцев в общей сложности из семи районов страны. Из-за продолжавшейся тогда в Мексике гражданской войны академические журналы не освещали это событие, поэтому сообщения до сих пор оставались вне поле зрения историков науки.