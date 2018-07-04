Москва, 4 июля, 2018, 03:27 — ИА Регнум. Руководитель ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев написал заявление об увольнении, сообщают «Известия».

Отставка

Отмечается, Солнцев покинет свой пост через месяц — третьего августа. Нового гендиректора выберет собрание акционеров 21 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) заказало у российской РКК «Энергия» техобслуживание туалета на МКС.