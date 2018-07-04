Мадрид, 4 июля, 2018, 03:18 — ИА Регнум. В конкурсе красоты «Мисс Вселенная» от Испании будет участвовать мужчина, сменивший свой пол, сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на ЛГБТ-журнал Advocate.

Цитата из т/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!». Реж. Виктор Титов. 1975. СССР Мужчина в женском обличье

Отмечается, что с 2013 года правилами конкурса разрешено участвовать трансгендерам, а «конкурсантка» из Испании победил на национальном этапе конкурса.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня Верховный суд Великобритании наделил традиционные гетеросексуальные пары правами, предназначенными для гомосексуалистов.