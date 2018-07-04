Брюссель, 4 июля, 2018, 03:18 — ИА Регнум. Ученые получили доступ к огромному массиву данных, по которым можно проследить время появления первой зелени на территории страны за многие годы, пишет журнал Methods in Ecology and Evolution

Commons.wikimedia.org Велогонка Тур де Франс. 1997

Уточняется, что этими данными стали видеозаписи велогонки Тур Фландрии (Tour de Flanders), которая проводилась с 1913 года почти каждый год (кроме промежутка с 1915 по 1918 г.).

Только гонки с 1981 по 2016 г. дали двести часов видео, на котором, кроме велосипедистов, были поля и обочины, вдоль которых проходит дистанция. Исследователи выбрали 20 деревьев и сравнили их состояние во время каждой гонки — размер листьев или их отсутствие.

Ученые отмечают, что, хотя сам по себе факт раннего наступления весны в Европе совсем не новость для климатологов, их методика заслуживает внимания; старые видео — огромный и до сих пор мало обработанный архив человечества, и в них можно найти данные для самых неожиданных исследований.