Москва, 4 июля, 2018, 03:15 — ИА Регнум. Руководство «Леруа Мерлен» приняло решение временно отстранить PR-директора Галину Панину, сообщает пресс-служба компании на странице Facebook.

Фейк

Пресс-служба подчеркнула, что руководство не разделяет позицию Паниной. Сейчас ее обязанности временно будет исполнять директор по персоналу компании.

Напомним, ранее PR-директор российского подразделения «Леруа Мерлен» заявила на странице Facebook, что пьяные футбольные фанаты в Новопеределкино якобы сожгли заживо девушку и на массовые удаления несогласных комментаторов ее записи написала, что «вскрывает ватку».