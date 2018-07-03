Рим, 4 июля, 2018, 02:38 — ИА Регнум. На панорамные снимки Google Street в Риме в объектив камеры попал кот со странным выражением морды. Кота обнаружил один из пользователей портала Reddit.

Кот

Фотоснимок тут же привлек внимание других пользователей и стремительно разошелся по интернету. Отмечается, что снимок сделан на римской площади Торре-Арджентина, где помимо античных руин находится приют для кошек. А в 44 году до н.э. на этом месте был убит заговорщиками Гай Юлий Цезарь.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в соцсетях большую популярность набрал видеоролик, запечатлевший домашнего кота, который кричал «гол!» вместе со своим хозяином во время просмотра футбольного матча.