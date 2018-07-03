Москва, 4 июля, 2018, 02:28 — ИА Регнум. На официальном портале Министерства обороны России открылся электронный ресурс «Книга рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Подводная лодка «Новомосковск»

Посетители портала могут ознакомиться с выдающимися достижениями не только спортсменов и военнослужащих, но и военных ученых, конструкторов, изобретателей. Также посетители могут узнать об уникальных конструкторских решениях, совершенных российскими и советскими разработчиками вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня командующим Черноморским флотом РФ назначен Герой России вице-адмирал Александр Моисеев. В 1998 году экипаж атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения К-407 «Новомосковск» под командованием Александра Моисеева осуществил первый в мире запуск искусственного спутника земли с атомного ракетоносца в подводном положении.