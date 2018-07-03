* ИГ — запрещённая в России организация

Хомс, Сирия, 4 июля, 2018, 02:45 — ИА Регнум. Сын Абу Бакра аль-Багдади — главаря террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убит, сообщает Reuters.

thierry ehrmann Абу Бакр аль-Багдади

Уточняется, что Худайфа аль-Бадри уничтожили военные Сирийской арабской армии. Местом ликвидации названа провинция Хомс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая стало известно, что возможным местом расположения Абу Бакр аль-Багдади и его сына является восточная часть Сирии — близ границы с Ираком.

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