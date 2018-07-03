Кембридж, США, 4 июля, 2018, 02:32 — ИА Регнум. Американским ученым из Массачусетского технологического института удалось перепрограммировать нейронную сеть мозга у мышей, сообщает интернет-портал RuNews24.

Нейроны

Операция проводилась на абсолютно бодрствующих грызунах — специалисты вскрыли их черепа, после чего ввели в мозг специальный белок GCaMP6. Особенность этого вещества заключается в том, что после его введения клетка начинает светиться при прохождении через нее импульса.

Далее в некоторые соседние клетки был введен белок CHR2, который отвечает за возбуждение нейронов при световом облучении. Далее ученые показывали мышам экран с изображенным на нём белым квадратом, который всё время менял свое расположение на экране.

В результате этого нейроны, в которые был добавлен белок GCaMP6, отключались от взаимодействия с клетками, не проводящими зрительных сигналов. Таким образом, по словам учёных, было достигнуто перепрограммирование относительно небольшой нейронной сети.