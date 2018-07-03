Москва, 4 июля, 2018, 02:06 — ИА Регнум. Предпочтения Елены Исинбаевой, двукратной олимпийской чемпионки, оказались на стороне Колумбии в матче 1/8 финала ЧМ-2018. Об этом она сообщила в Instagram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колумбийские болельщики

Комментируя итоги матча, в котором победу одержали англичане, Исинбаева написала:

«Дорогие колумбийцы! Вы были близки к победе сегодня! Я искренне поддерживала вас!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последнем плей-офф 1/8 финала ЧМ-2018 англичане победили колумбийцев со счетом 4:3.