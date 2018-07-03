Китай, 4 июля, 2018, 02:35 — ИА Регнум. Разработчики искусственного интеллекта устроили некое сражение между лучшими врачами Китая и нейросетью. В схватке с людьми выиграл ИИ, сообщило агентство Синьхуа.

Искусственный интеллект

Нейросеть правильно поставила диагноз в 88% случаев, а доктора лишь в 66%. ИИ потратил на выполнение задания 15 минут, а медикам понадобилось на полчаса больше. Разработчики гордятся такими результатами, поскольку они свидетельствуют о превосходстве новейших технологий над человеком даже в медицине.

В будущем ИИ может заменить людей в различных сферах деятельности. Уже сейчас компьютеры проводят расчеты на порядок быстрее, чем самые умные люди. ЭВМ не ошибаются и всегда действуют логично.

ИИ планируют широко применять в медицине. Благодаря самообучающейся нейросети можно спасти множество больных, поскольку она своевременно поставит правильный диагноз. Во время проведения эксперимента ИИ научили определять наличие рака, ознакомив искусственный интеллект с большим числом историй болезней пациентов клиник. Машина воспринимает и обрабатывает информацию с завидной скоростью и точностью.