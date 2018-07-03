Вашингтон, 4 июля, 2018, 02:25 — ИА Регнум. В США придумали микроробота, который может перемещаться по воде и под водой, как таракан, передает РЕН ТВ.

Робот

HAMR (микроробот) может удерживаться на воде благодаря сниженному углу контакта между материалом и поверхностью жидкости. Разработчики ожидают, что он сможет передвигаться по земле, воде и под водой сколько угодно времени.

Размеры микроробота — одно из его преимуществ: масса «таракана» составляет всего 1,65 грамма, что сопоставимо с весом некоторых насекомых. Робот также может переносить вес до 1,44 грамма и шевелить конечностями с частотой 10 Гц.

Робот был создан для минобороны США. Пентагон хочет, чтобы микроробота научили технологии импульсных прыжков.