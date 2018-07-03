Москва, 4 июля, 2018, 01:53 — ИА Регнум. Один из болельщиков сборной Англии по футболу влюбился в Россию и Москву. Об этом он заявил в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Английский фанат в Москве

"Россия — великолепная страна! Здесь нас отлично принимают и никакой агрессии по отношению с англичанам нет. За два дня влюбился в вашу страну и Москву, все просто супер! А наши газеты — дерьмо», — заявил болельщик.

Как сообщало ИА REGNUM, британский актер Том Розенталь в статье для издания The Guardian заявил, что Великобритании и британским СМИ должно быть стыдно за демонизацию России.