Бостон, США, 4 июля, 2018, 02:26 — ИА Регнум. В Массачусетском технологическом институте (MIT) разработали технологию производства недорогих ножных протезов из нейлона, сообщает сайт naked-science.ru.

U.S. Air Force Ножной протез

Методика позволяет индивидуально подбирать размеры и степень жесткости протеза, зная лишь массу тела и параметры сохранившейся ноги пользователя. Разработчики предполагают, что их изделия будут стоить в несколько раз дешевле современных протезов из других материалов, включая углеродное волокно.

По словам авторов технологии, их подход отличается от большинства современных методов создания искусственных конечностей. Зачастую разработчики стремятся точно воспроизвести форму ступни и голеностопного сустава, но на этот раз они сосредоточились на функциях голени. Ступне нового протеза придали вытянутую овальную форму, этот элемент постарались сделать максимально простым и легким, чтобы вес протеза как можно меньше влиял на походку.

Новое изделие успешно испытали несколько добровольцев, которые ранее пользовались другими ножными протезами. В дальнейшем инженеры планируют снабдить нейлоновые ступни специальным покрытием, обеспечивающим устойчивость на скользких поверхностях. Ранее в Университете Ньюкасла создали протезы рук, способные самостоятельно выбирать нужный тип движения.