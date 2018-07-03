Москва, 4 июля, 2018, 01:44 — ИА Регнум. Нападающий сборной Англии по футболу Харри Кейн стал лучшим игроком по итогам матча против сборной Колумбии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба чемпионата.

enviro warrior Харри Кейн

«Нам не повезло с пропущенным голом на последних минутах. Но это показало наше единение и характер. Бывают моменты, когда это реально заметно. Это важный вечер для каждого», — заявил Кейн, подчеркнув, что гордится победой.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная Англии по футболу одолела соперников из Колумбии в серии послематчевых пенальти и прошла в ¼ финала мундиаля.