Вашингтон, 4 июля, 2018, 01:07 — ИА Регнум. Лживые СМИ постоянно поливают Twitter президента США Дональда Трампа грязью и ищут в нем ошибки, заявил глава Соединенных Штатов в своем Twitter.

Трамп и Twitter

«Я использую некоторые слова исключительно ради нужного акцента, а не потому, что их необходимо использовать», — сказал Трамп.

Также президент США сообщил, что он сам написал много продаваемых книг и гордится своим умением писать.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что «анонимных источников», на которые любит ссылаться The Washington Post, на самом деле не существует.

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