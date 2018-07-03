Киев, 4 июля, 2018, 01:03 — ИА Регнум. В Верховной раде открылась выставка, посвященная акту провозглашения «независимой Украины» 30 июня 1941 года, заявил народный депутат и сын главаря УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича Юрий Шухевич 3 июля во время брифинга в кулуарах парламента.

Торжественная встреча немецкого генерал-губернатора Польши во Львове. 1 августа 1941

«То, что сегодня у нас есть независимость, а там, на самом деле, огромный кирпич того здания, которое сегодня называется «Украинское государство», положен этой борьбой, этими людьми. И сегодня мы тут отмечаем этот день, и этих людей, и я очень прошу всех посетить ту выставку, которую Конгресс украинских националистов проводит про эту дату», — отметил Юрий Шухевич.

Напомним, 30 июня 1941 года, в оккупированном немцами Львове, заместитель Степана Бандеры Ярослав Стецько заявил о создании «независимого украинского государства», которое намерено:

«Тесно сотрудничать с Национал-социалистической Велико-Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и мире».

В это же время украинские националисты устроили во Львове погром, жертвами которого стали от 4 до 7 тыс. евреев.

Отметим, что сам Ярослав Стецько был всецело за такое развитие событий. Как позже писал он в своей биографии:

«Москва и жидовство — самые большие враги Украины<…>Считая главным и решающим врагом Москву<…>, тем не менее оцениваю должно неоспоримо вредную и враждебную роль жидов<…>Поэтому настаиваю на уничтожении жидов и целесообразности перенести на Украину немецкие методы экстерминации жидовства, исключая их ассимиляцию».