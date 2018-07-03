Санкт-Петербург, 4 июля, 2018, 00:53 — ИА Регнум. Исполняющая обязанности главного режиссера петербургского Театра музыкальной комедии Анна Осипенко поделилась воспоминаниями о скончавшейся солистке оперетты Ольге Лозовой, пишет газета «Известия».

Цитата из т/ф «Жить сначала». Реж. Виктор Бутурлин. 2009. Россия Ольга Лозовая

По воспоминаниям Осипенко, у Ольги был задорный характер, «который позволяет всё преодолеть». И даже небольшой эпизод эта талантливая актриса умела сделать незабываемым.

Как отметила режиссер «Свадьбы в Малиновке», Лозовая хотела сыграть народную роль. В итоге, после компиляции характеров различных персонажей получилась «забойная» девчонка, которая коня на скаку остановит. После фестиваля спектакль сразу перенесли на сцену.

Напомним, о смерти Ольги Лозовой стало известно накануне. Она ушла из жизни после продолжительной болезни в возрасте 46 лет. Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким актрисы. Гендиректор театра Юрий Шварцкопф отметил, что смерть Лозовой стало «нокаутом» для всех работников театра.

Прощание с Ольгой Лозовой состоится 5 июля в 11:00 мск в Большом зале театра. В 14:00 мск — отпевание в церкви на Смоленском кладбище.