Вашингтон, 4 июля, 2018, 00:52 — ИА Регнум. Американское издание The Washington Post постоянно цитирует «анонимных источников», которых на самом деле не существует, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресса

«Они (The Washington Post — прим. ИА REGNUM ) редко называют чьи-либо имена, потому что никто не согласится дать им ту негативную информацию, которую они ищут. Они позорят журналистику, впрочем, как и многие другие», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня издание The Washigton Post со ссылкой на анонимный источник заявило, что при встрече президента США Дональда Трампа и французского лидера Эммануэля Макрона, американский президент предлагал французскому коллеге выход Франции из состава Евросоюза.