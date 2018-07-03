Москва, 4 июля, 2018, 00:41 — ИА Регнум. С начала 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017-го совокупные кассовые сборы фильмов российского производства возросли на 57%, сообщили в пресс-службе Фонда кино.

Цитата из к/ф «Движение вверх». Реж. Антон Мегердичев. 2017. Россия Борьба

Что касается самых успешных в финансовом плане российских кинолент, то в 2018 году ими пока являются картина режиссера Антона Мегердичева «Движение вверх», «Лед» Олега Трофима и «Тренер» Данилы Козловского.

Напомним, 10 мая был опубликован отчет Европейской аудиовизуальной обсерватории, согласно которому в 2017 году в России было продано 212,2 миллиона билетов в кино, что сделало ее европейским лидером рынка. Отрыв от второго места, доставшегося Франции, составляет 2,8 миллиона. При этом по кассовым сборам всех опередила Великобритания с показателем в 1,3 миллиарда фунтов.