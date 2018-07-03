Москва, 4 июля, 2018, 00:39 — ИА Регнум. Американский сенатор, который был занесен в российский «черный список» все равно был допущен в Россию как член делегации из США, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Duma.gov.ru Встреча Вячеслава Володина с делегацией Конгресса США, возглавляемой Председателем Комитета Конгресса США по ассигнованиям Ричардом Шелби

«Полагаю, в случае нашего ответного визита, США должны будут допустить к себе и того участника российской делегации, к-ый находится под персональными санкциями США», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 по 5 июля в России проходит встреча делегации американских сенаторов, которые участвуют в подготовке грядущей в июле встречи лидеров США и России в Хельсинки.