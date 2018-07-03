Москва, 4 июля, 2018, 00:32 — ИА Регнум. Писатель Алексей Варламов поделился новостью, что новая ежегодная литературная премия, которую будут вручать в Швеции, может стать альтернативой Нобелевской премии по литературе, но многое будет зависеть от выбора жюри в первых сезонах, пишет газета The Guardian.

Prolineserve Церемония вручения Нобелевской премии по литературе

После того, как Шведская академия на фоне возникшего кризиса из-за сексуальных домогательств сообщила, что решила перенести на следующий год присуждение Нобелевской премии по литературе за 2018 год и намерена вручить эту награду вместе с награждением лауреатов за 2019 год, группа шведских деятелей культуры (более 100 человек) приняли решение вручать в Стокгольме ежегодную литературную премию.

«Мы основали Новую Академию для того, чтобы напомнить людям, что литература и культура в целом должны способствовать демократии, прозрачности, сопереживанию и уважению без привилегий, предвзятого высокомерия и сексизма», — говорится в заявлении новой организации.

Варламов в беседе со СМИ выразил сожаление по поводу того, что вручение Нобелевской премии по литературе в этом году не состоится. По его мнению, несмотря на то, что ее решения периодически подвергаются критике, она обладает большим авторитетом. Он отметил, что при удачном выборе премия имеет шансы на то, чтобы восприниматься как естественное продолжение Нобелевской премии по литературе.

Новая академия постарается сделать всё, чтобы крупнейшая в мире литературная премия была присуждена в 2018 году.

Напомним, претенденты на премию могут проживать в любой точке мира и должны были написать как минимум две книги, одна из которых была опубликована за последние 10 лет. Новые академики ищут писателя, который рассказал историю «человека в мире».

11 декабря 2018 года, на следующий день после того, как победитель получит свою награду на официальном праздновании, Новая академия будет распущена. Считается, что что в 2019 году Шведская академия объявит сразу двух лауреатов Нобелевской премии по литературе.