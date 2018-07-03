Москва, 4 июля, 2018, 00:28 — ИА Регнум. США и Россия, несмотря на сложные отношения, должны неизбежно общаться, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Twitter.

Mil.ru Флаги России и США

«Встреча с сенаторами США показала, что, сколько бы ни сталкивались и ни спорили США и Россия, какие бы претензии ни выдвигали, они — как ключевые игроки мировой политики — неизбежно должны общаться и искать развязки. Эта простая мысль долго шла до Вашингтона, но все же дошла», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 по 5 июля в России проходит встреча делегации американских сенаторов, приехавших в том числе для организации грядущей в июле встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.