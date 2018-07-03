Киев, 4 июля, 2018, 00:25 — ИА Регнум. Рейтинг армий мира, на который ссылался президент Украины Петр Порошенко, опубликован на сайте, заманивающем посетителей дешевыми сенсациями, сообщил 2 июля журналист Алексей Кузьменко на сайте Bellingcat.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и ВСУ

Сайт GlobalFirepower.com, который Порошенко назвал «независимым авторитетным аналитическим центром», на самом деле содержит непроверенную информацию, а его главная задача — так называемый «кликбейт» — привлечение посетителей громкими сенсационными заголовками для более эффективного показа рекламы.

Напомним, Порошенко сослался на фальшивый рейтинг армий в апреле 2018 года в обращении к выпускникам Национальной академии Государственной пограничной службы, а также 8 мая во время официального обращения к народу Украины по поводу завершения Второй Мировой войны.

Напомним также, в конце июня 2018 года президент Украины Петр Порошенко торжественно открыл дорожный знак в Запорожской области. Ранее глава государства побывал на открытии фельдшерского пункта в селе Боденьки.

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