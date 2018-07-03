Москва, 4 июля, 2018, 01:41 — ИА Регнум. Решение ЕСПЧ, согласно которому Российская Федерация должна выплатить долги СССР, может быть оспорено в Конституционном суде, считает почетный адвокат России Валерий Ванин, сообщает Russia Today.

Суд

Комментируя решение ЕСПЧ, Ванин сказал, что хотя Россия и правопреемник СССР, то есть суд действовал правомочно, решение может быть оспорено.

«Но Конституционный суд вправе не признавать эти решения, потому что они противоречат законодательству и основам государства Российской Федерации», — заявил Ванин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июля ЕСПЧ вынес решение о том, что Россия должна выплатить долг государственного внутреннего выигрышного займа СССР от 1982 года.