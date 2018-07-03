Вашингтон, 4 июля, 2018, 00:07 — ИА Регнум. Комитет сената Конгресса США по разведке после изучения доклада американских спецслужб о «вмешательстве России» в выборы американского президента в целом поддержал выводы американских спецслужб. Соответствующее заявление комитет обнародовал 3 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские!

«Комитет провёл последние 16 месяцев, анализируя источники, методы разведки и аналитическую работу, лежащие в основе оценок комитета по разведке, и не видит причин оспаривать выводы», — заявил руководитель комитета Ричард Бур.

При этом в заявлении указано, что комитету приходится полагаться на спецслужбы в том, что секретная информация и оценки были сообщены правильно. Отмечается, что для этого были допрошены высокопоставленные сотрудники разведслужб, которые хорошо знают информацию.