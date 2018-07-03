Москва, 4 июля, 2018, 00:06 — ИА Регнум. Превью к матчу на стадионе «Спартак» в Москве между сборными Англии и Колумбии было названо как «Большая игра». И ожидания не обманули зрителей. Матч в Москве прошёл будто на контрасте с дневным скучным матчем Швеции и Швейцарии, в котором, как сообщало ИА REGNUM, со счётом 1−0 одержали победу скандинавы. В Москве же мы увидели совершенно убийственный матч, разорвавший нервы и футболистов, и зрителей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Английские фанаты

Первый тайм не предвещал больших потрясений, хоть и вышел крайне напряжённым. Игроки, не в силах сдерживать эмоции, периодически сходились врукопашную. Американский судья Марк Гейгер, похоже, утратил контроль над игрой и бросился раздавать жёлтые карточки — в основном колумбийцам. К слову, назначение американского рефери на матч сборной Англии вызвало серьёзные вопросы перед матчем.

После же перерыва Гейгер назначил неочевидный пенальти в ворота Давида Оспины за фол Карлоса Санчеса против Гарри Кейна. Сам Гарри и реализовал пенальти, забив шестой мяч на чемпионате. Англичане пытались успокоить игру, чтобы довести матч до победы, но эмоции били через край, а на 93-й минуте матча стадион взорвался. Колумбийцы заработали первый угловой в игре. Хуан Куардадо навесил, а Йерри Мина, защитник «Барселоны», головой вколотил мяч в сетку ворот англичан.

Игра перешла в добавленное время. Первый овертайм лучше провела Колумбия, второй — Англия. Самый опасный момент был у Эрика Дайера, не попавшего в ворота после углового с двух метров. И далее — серия пенальти.

В ней колумбийцам банально не повезло, а возможно, сказалась усталость: ведь большую часть матча они оборонялись, а это более энергозатратно, нежели атаковать. Хотя на третьих ударах колумбийцы вышли вперёд после того, как Джордан Хендерсон не реализовал пенальти — спас Давид Оспина. Однако следующие два удара колумбийцы смазали: сначала англичан спасла перекладина, а после — вратарь Джордан Пикфорд. Англия торжествует!

Да, в Москве мы увидели не самый красивый матч чемпионата, но по нервному напряжению, по драматургии это была одна из лучших игр ЧМ-2018.

Итак, все четвертьфиналисты мундиаля определены. 7 июля Англия встретится со сборной Швеции. Также в этот день сыграют, что для нас особенно важно, Россия и Хорватия, а днём ранее сразятся Уругвай против Франции и Бразилия против Бельгии. Ждём! И крепим нервы.