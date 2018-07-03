Вашингтон, 4 июля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. На юго-западе Сирии перестало соблюдаться перемирие, заявила 3 июля журналистам официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Сирии

По словам Науэрт, происходящие в этом районе боевые действия затрудняют доставку гуманитарной помощи.

Стоит отметить, что упомянутые Науэрт «боевые действия» являются операциями сирийской правительственной армии против непримиримых боевиков и террористов.

Тем не менее Хезер Науэрт сообщила о том, что госсекретарь США Майк Помпео обсудил эту ситуацию по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Перемирие на юго-западе Сирии — это то, за чем США следят очень внимательно уже примерно около года. Россия и Иордания вовлечены в процессы, которые должны помочь соблюдать перемирие. Это соблюдалось до последнего времени», — заявила официальный представитель госдепа США.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля управление ООН по правам человека и управление верховного комиссара по делам беженцев призвали Иорданию открыть свою границу для беженцев, пытающихся покинуть территорию Сирии.