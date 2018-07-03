Лондон, 3 июля, 2018, 23:54 — ИА Регнум. Великобритания продолжает распространять информацию об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери через утечки и вбросы в СМИ, проверить достоверность которых не представляется возможным. Об этом говорится в распространённом 3 июля комментарии посольства России в Лондоне в связи с сообщением в газете The Sun об установлении подозреваемых по этому делу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресса

В посольстве подчеркнули, что российская сторона могла бы только приветствовать прогресс в расследовании, однако дипломатам «сложно всерьёз комментировать газетную публикацию, которая уже по традиции основана на непонятных источниках и сопровождается множеством оговорок».

Сообщается, что в ответ на официальный запрос Москвы в Форин-офис, как и прежде, не последовало ни опровержения, ни подтверждения данной информации.

«Складывается впечатление, что в отсутствие веских доказательств здесь всеми правдами и неправдами пытаются хоть как-то увязать инцидент в Солсбери с Россией», — отметили в посольстве РИА Новости.

Напомним, ранее в британском таблоиде вышла публикация о том, что Скотленд-Ярд якобы идентифицировал двоих подозреваемых по делу Скрипалей, которые, согласно изданию, связаны с Россией. Сообщалось, что в течение суток после инцидента в Солсбери эти два человека покинули страну.

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