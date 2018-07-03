Москва, 4 июля, 2018, 00:04 — ИА Регнум. Сдавший на максимальное число баллов ЕГЭ московский школьник выбрал факультет, на котором будет учиться, сообщает Russia Today.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Комментируя блестящий результат выпускника московской школы №179, замдиректора учебного заведения Станислав Комаров сказал:

«Собирается поступать в МГУ на факультет биоинженерии и биоинформатики».

По словам Комарова, хоть на выбранное направление и высокий проходной балл, но у выпускника не должно быть проблем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июля стало известно, что москвич сдал ЕГЭ на 400 баллов. Такое в России произошло впервые, по словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова.