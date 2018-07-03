Киев, 3 июля, 2018, 23:56 — ИА Регнум. В первом квартале 2018 года две трети денег, переведенных частными лицами из России на Украину, попали в страну неофициально, следует из отчета Национального банка Украины, опубликованного 2 июля на официальном сайте ведомства.

Денежные переводы

Из $300 млн отправленных из России лишь $90 млн попали в страну через банки и системы переводов. При этом все $192 млн, отправленные на Украину из США, были доставлены официально.

Напомним, в конце 2016 года Украина запретила осуществлять денежные переводы при помощи российских платежных систем. В ответ Госдума ограничила возможность перевода средств на Украину при помощи иностранных платежных систем.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первый квартал 2018 года украинцы из-за рубежа перевели на 34,2% больше денег, чем за аналогичный период прошлого года.