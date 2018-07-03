Вашингтон, 3 июля, 2018, 23:37 — ИА Регнум. США пристально следят за КНДР, которая может попытаться скрыть факт наращивания своего ракетно-ядерного потенциала на неких секретных объектах, заявила журналистам официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под прицелом

По ее словам, КНДР увеличивает производство топлива для ядерного оружия.

При этом Хезер Науэрт подчеркнула, что не намерена раскрывать журналистам секретные источники этой информации.

Стоит отметить, что данное заявление прозвучало на фоне сообщений о предстоящем визите В КНДР главы госдепа США Майка Помпео.

По версии госдепа, он едет в Пхеньян с целью реализации некого «прогресса», достигнутого в сингапуре на встрече президента США Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.