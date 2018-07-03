Мадрид, 3 июля, 2018, 23:31 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель прокомментировал письмо президента США Дональда Трампа к новому премьер-министру Испании Педро Санчесу с напоминанием об обещании предыдущего премьер-министра королевства Мариано Рахоя увеличить оборонные расходы Испании до 2% ВВП. Слова Борреля приводит сегодня, 3 июля, Europa Press.

Кукрыниксы. НАТО. 1979

Напомним, ранее сегодня центральная испанская газета El Pais сообщила, что Трамп направил Санчесу письмо, в котором напомнил, что бывший премьер-министр Испании лично обещал ему поднять расходы на оборону до 2% ВВП королевства, как того требует Трамп от всех членов военного блока НАТО.

При этом известно, что в 2017 году Испания потратила на оборону 0,92% ВВП.

Министр Боррель признал, что Испания действительно тратит на оборону меньше 2%, но она тратит их очень активно.

«Наши вооружённые силы практически единственные, которые участвуют во всех миссиях НАТО», — подчеркнул глава испанского МИД.

Пресс-служба правительства Испании распространила заявление нового премьер-министра Санчеса, который отметил, что вклад королевства в глобальную безопасность не может измеряться исключительно в процентах расходов. По его словам, очень многое зависит от наличия военного потенциала и готовности применять его.