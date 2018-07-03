Еврокомиссия исключает четвёртую программу макрофинансовой помощи Греции
Афины , 3 июля, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Европейская комиссия не рассматривает возможности реализации четвёртой программы макрофинансовой помощи Греции. Об этом 3 июля заявил еврокомиссар по экономике и финансовым делам Пьер Московиси по итогам встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.
По словам представителя ЕК, ещё одной программы помощи Афинам «не может быт и не будет». Московиси отметил, что Греция успешно завершила третью программу и на сегодняшний день является «рядовым членом еврозоны».
Напомним, 21 июня совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) одобрил предоставление Афинам последнего кредитного транша в размере 15 млрд евро и выход страны из программы макрофинансовой помощи.
Как сообщалось, 5,5 млрд евро из последнего транша пойдёт на обслуживание греческого долга, а остальная сумма будет направлена на специальный счёт для создания «подушки безопасности».