Афины , 3 июля, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Европейская комиссия не рассматривает возможности реализации четвёртой программы макрофинансовой помощи Греции. Об этом 3 июля заявил еврокомиссар по экономике и финансовым делам Пьер Московиси по итогам встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

Борис Ефимов. Маршаллизированная Греция. 1949

По словам представителя ЕК, ещё одной программы помощи Афинам «не может быт и не будет». Московиси отметил, что Греция успешно завершила третью программу и на сегодняшний день является «рядовым членом еврозоны».

Напомним, 21 июня совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) одобрил предоставление Афинам последнего кредитного транша в размере 15 млрд евро и выход страны из программы макрофинансовой помощи.

Как сообщалось, 5,5 млрд евро из последнего транша пойдёт на обслуживание греческого долга, а остальная сумма будет направлена на специальный счёт для создания «подушки безопасности».