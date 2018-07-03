Вена, 3 июля, 2018, 22:49 — ИА Регнум. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна не намерена заключать соглашение с Германией по организации на австрийско-германской границе транзитных лагерей для быстрой высылки мигрантов себе в ущерб. Об этом он заявил журналистам сегодня, 3 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Halt

«Мы готовы ответить национальными мерами на действия ФРГ. Мы определённо не готовы заключать соглашения в ущерб Австрии… Наша цель — сократить нелегальную миграцию, и мы открыты для всех предложений, но не в ущерб самим себе», — сказал Курц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Меркель смогла добиться соглашения внутри правящего блока ХДС/ХСС по созданию в стране специальных центров для быстрой высылки беженцев, уже зарегистрированных в других странах Евросоюза, а также тех, кто не вправе оставаться на территории ФРГ.

По словам Меркель, в ФРГ будут созданы транзитные центры, из которых по согласованию с другими странами будут высылать беженцев туда, где они уже были зарегистрированы, или туда, откуда они прибыли.