Киев, 3 июля, 2018, 22:51 — ИА Регнум. В течение первых пяти месяцев 2018 года ряды национальной полиции Украины покинули 400 человек, заявил руководитель патрульной полиции Украины Александр Фацевич 3 июля в комментарии телеканалу «Громадське».

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Украинская полиция

По словам чиновника, особенно остро стоит проблема в больших городах, где полицейские дежурят по 12 часов в сутки, а во время крупных мероприятий вынуждены работать во внеурочное время.

Ситуацию также прокомментировал эксперт по безопасности Сергей Шабовта:

«Получается своеобразный замкнутый круг. С одной стороны, вся революционная привлекательность, декларируемая министром А. Аваковым и его окружением, развеялась. Полицейские оказались в крайне тяжелых условиях, что привело к коллапсу правоохранительной системы.<…> С другой стороны, хронический кадровый голод вызывает переработку на местах. Полицейские не выдерживают нагрузок, и никто им не доплачивает за переработки. Кроме того, полиция используется как политический инструмент власти», — отметил эксперт.

Напомним, в июле 2018 года должен состояться опрос, который покажет уровень доверия украинского общества национальной полиции. В конце 2017 года фонд «Демократические инициативы» и Центр Разумкова выяснили, что полицейским не доверяют 53,5% украинцев.

Читайте подробнее: Полиция Украины решила проверить, насколько ей доверяют