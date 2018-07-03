Мехико, 3 июля, 2018, 22:40 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео прилетит в Мексику на переговоры с уходящим президентом Энрике Пенья Ньето и избранным президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, 3 июля передает агентство Associated Press.

Mark Taylor Майк Помпео

Согласно заявлению МИД Мексики, Помпео намерен прибыть в Мехико 13 июля. Госсекретарь обсудит с президентами вопросы миграции, торговли и безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля на президентских выборах в Мексике победил лидер «Движения национального возрождения» (Morena) Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Президент США Дональд Трамп одним из первых поздравил его с избранием.

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