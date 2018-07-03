Хельсинки, 3 июля, 2018, 22:38 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Хельсинки ожидают несколько акций протеста во время переговоров президента России Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом, сообщил 3 июля журналистам официальный представитель полиции Хельсинки Юха Хакола.

Протест

По его словам, уже поданы заявки на выступления против новых пошлин, против воссоединения Крыма с Россией, а также акции в защиту прав человека, климата и окружающей среды.

Напомним, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле заявляют, что на этой встрече лидеры двух государств намерены обсудить развитие двусторонних отношений и актуальные международные вопросы.