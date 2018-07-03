Берн, 3 июля, 2018, 22:24 — ИА Регнум. Акции швейцарской компании Glencore продемонстрировали максимальное за последние два года суточное падение после новостей о начале антикоррупционного расследования в отношении подразделения компании в США, передаёт Bloomberg.

Эдгар Дега. Фондовая биржа. 1879

Как сообщается, в течение дня акции одного из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров упали почти на 13%. В компании уже заявили, что рассматривают возможность защиты своих интересов в суде.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что министерство юстиции США запросило у Glencore Ltd документы о работе в Нигерии, Венесуэле и Демократической Республике Конго за период с 2007 года по настоящее время.

Сообщалось, что американские власти намерены проверить компанию на предмет соблюдения закона о борьбе с коррупцией и отмыванием денежных средств.