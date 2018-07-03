Екатеринбург, 3 июля, 2018, 22:20 — ИА Регнум. Депутаты шестой по счёту думы Екатеринбурга заканчивают свою работу. 3 июля состоялось её последнее заседание, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Городская Дума. Екатеринбург

Повестка последнего заседания была рассчитана на час с небольшим. Примерно так оно и оказалось. Трое депутатов по непонятным причинам не почтили заседание своим присутствием. Но и без них дума рассмотрела повестку и в основном приняла вынесенные на рассмотрение проекты решений.

Исключением, пожалуй, стали поправки, касающиеся количества депутатских помощников. Этот вопрос «народные избранники» отдали седьмому созыву думы.

Созыв этот будет сформирован на выборах 9 сентября. Уже на первом заседании депутатам предстоит выбрать не только спикера, но и мэра.