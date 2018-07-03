Пекин, 3 июля, 2018, 22:10 — ИА Регнум. С визитом в Пекин прибыл Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ генерал-полковник Олег Салюков. С ним встретился и провел переговоры министр национальной обороны КНР генерал-полковник Вэй Фэнхэ, сообщает 3 июля Синьхуа.

Минобороны России Олег Салюков

Китайский министр особо отметил отношения всеобъемлющего стратегического взаимодействия, которые сложились между нашими странами и позволяют им совместно преодолевать любые трудности.

Китайская сторона рассчитывает на всестороннюю поддержку России и расширение сотрудничества с целью противостоять угрозам и вызовам современности как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и во всем мире.

С российской стороны особый упор был сделан на укрепляющееся взаимодействие между вооруженными силами двух стран.