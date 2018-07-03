Посёлок городского типа Малышева, Свердловская область, 3 июля, 2018, 22:05 — ИА Регнум. В свердловском посёлке Малышева неизвестным избит спикер местной думы Дмитрий Шустов. С монтировкой на него напали утром, когда он собирался на работу.

Titreno.com Нападение

Известно, что его били монтировкой. В результате депутату пришлось зашивать голову. Сейчас он находится в больнице.

Имевшиеся при политике ценные вещи не тронули. Местные жители предполагают, что целью было не ограбление. Но также может быть, что нападение не связано и с его депутатской работой. По сведениям граждан, в посёлке у него с некоторыми гражданами были непростые отношения.

Начальник пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых заявил журналистам, что идёт проверка. Отрабатываются все возможные версии произошедшего.