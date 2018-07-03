Пекин, 3 июля, 2018, 22:03 — ИА Регнум. Китайская валюта прочна и стабильна, заявил заместитель директора Национального банка Китая (НБК) Пань Гуншэн на форуме взаимодействия в сфере взаимных заимствований между Гонконгом и внутренними районами КНР. Об этом 3 июля информирует Синьхуа.

Юань

НБК прогнозирует сохранение благоприятной внутренней и внешней финансовой конъюнктуры для Китая; благодаря этому, по заявлению Пань Гуншэна, продолжает улучшаться структура, качество и эффективность экономического роста. Стабильности способствует и ситуация с золотовалютными резервами (ЗВР), которые продолжают стабильно расти.

Напомним, что Китай, включившийся в процесс глобализации в надежде перехватить лидерство в нем у ведущих стран Запада, уже добился включения юаня в «корзину валют» МВФ, наряду с долларом, евро, фунтом стерлингов и иеной.