Нью-Йорк, США, 3 июля, 2018, 22:12 — ИА Регнум. Падение акций Apple и Facebook, а также American Airlines, United Continental и Delta Air Line вызвало снижение основных индексов фондового рынка США, 3 июля передает агентство Reuters.

Нью-Йоркская фондовая биржа

К окончанию торгов промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,54% до 24 174,82 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,49% до 2713,22 пункта, индекс Nasdaq Composite снизился на 0,86% до 7502,67 пункта.

Торги на Уолл-стрит закрылись раньше обычного — в 13:00 по местному времени (20:00 мск) накануне 4 июля, Дня независимости США.

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