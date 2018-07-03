Женщина с ребёнком выпали из окна высотного дома в Москве
Москва, 3 июля, 2018, 21:55 — ИА Регнум. Женщина с ребёнком выпали из окна высотного здания на западе Москвы. Об этом сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на очевидцев.
Валентин Серов. Окно. 1887
По информации телеканала, инцидент произошёл вечером 3 июля на улице Щорса.
Агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в результате падения с пятого этажа женщина и ребёнок получили серьёзные травмы.
На месте в настоящее время работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.