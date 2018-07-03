Москва, 3 июля, 2018, 21:53 — ИА Регнум. Спасибо Англии и Колумбии за такой футбол! Особенно после матча швейцарцев и шведов, который мы посмотрели сегодня в Санкт-Петербурге. Как сообщало ИА REGNUM, шведы выиграли со счётом 1:0.

Fifa.com Сборная Колумбии против сборной Англии

В Москве пока нет голов, но мы наблюдаем действительно классный футбол: игра на встречных курсах, резкие атаки и нервы, большие нервы. И даже тот факт, что в матче практически нет опасных моментов, не снимает высочайшего напряжения этой встречи. Оно настолько велико, что пару раз игроки команд сходились врукопашную, не брезгуя симуляциями.

Игра идёт в основном в центре поля. Команды борются за территорию и владение мячом, чтобы основательно подступиться к штрафной противника. Но бдят защитники, выстроившись подвижной стеной. Поэтому, ища варианты, команды стараются бить издалека, но пока удары не идут в створ. Особо опасен был штрафной удар Кириана Триппьера. У колумбийцев чаще всего бьёт Хуан Кинтеро.

Кому на пользу такая игра? Скорее Англии, которая играет в вертикальный футбол, имея небольшой перевес, так как Колумбия предпочитает поперечные передачи. К тому же фактор Гарри Кейна, способного забить из «ничего», никто не отменял. Правда, пока его накрывает мощная колумбийская связка центральных защитников Давинсон Санчес — Йерри Мина.

Надо отметить, что в основе Колумбии не вышел игрок «Баварии» Хамес Родригес, и его южноамериканской сборной очень и очень не хватает. Хамес из тех, кто умеет обострить игру одним пасом. Возможно, он появится во втором тайме. И это станет серьёзным подспорьем для колумбийцев. Меж тем англичане, похоже, потеряли из-за травмы флангового защитника Кайла Уолкера.

Уверен, во втором тайме мы увидим классные голы.