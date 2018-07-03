Пекин, 3 июля, 2018, 21:52 — ИА Регнум. В Госсовете КНР подготовлена и опубликована «дорожная карта» противодействия загрязнению атмосферы, в рамках которой обнародован рабочий график деятельности в этой сфере китайского правительства, сообщает 3 июля Синьхуа.

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Комплекс мер по борьбе за «голубое небо» включает экономические, юридическо-правовые, технологические, административные и иные меры, позволяющие решить становящуюся все более острой проблему загрязнения воздуха в крупнейших промышленных мегаполисах КНР.

План предполагает сокращение удельного веса дней с сильным экологическим загрязнением на 25%, в результате чего доля «чистых дней» обещает увеличиться до 80%. За точку отсчета берется 2015 год, когда решение экологической проблемы было проставлено в центр государственной внутренней политики КНР.

Мерами решения данной проблемы также называются развитие «чистой» энергетики, экологичного транспорта, а также региональной координации и внесения корректив в действующее законодательство.

Отметим, что в рамках экологического оздоровления окружающей среды Китай предпринимает усилия по продвижению в собственных интересах проблематики «устойчивого развития», которую он рассматривает ключом к лидерству в глобализации.